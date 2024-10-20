«زايد الإنسانية» تقدم مساعدات بقيمة 5 ملايين درهم

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية تقديم مساعدات مادية وعينية بقيمة 5 ملايين درهم، دعماً لحملة «الإمارات معك يا لبنان».

جاء ذلك، خلال مشاركة المؤسسة في فعاليات حملة «الإمارات معك يا لبنان» التي أقيمت أمس في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، وتشمل حزمة المساعدات الإغاثية التي قدمتها المؤسسة مبلغاً نقدياً بقيمة 3 ملايين درهم، إضافةً إلى مساعدات عينية بقيمة مليوني درهم تتوزع على 10 آلاف طرد غذائي، و5 آلاف بطانية، و1200 حقيبة شتوية تشمل كافة المستلزمات للوقاية من فصل الشتاء، و5 آلاف فرشة، و1000 حقيبة إغاثية، و2000 مروحة تعمل بالطاقة الشمسية، و1000 حقيبة إسعافات أولية، فضلاً عن 15 ألفاً من أطقم ملابس وغيرها، ويستفيد من هذه المساعدات أكثر من 25.000 أسرة، وتكفي لأكثر من 125.000 فرد.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المساعدات المقدمة للشعب اللبناني الشقيق تأتي في إطار مبادرات قيادتنا الرشيدة الإنسانية والمستمرة تجاه الأشقاء في لبنان، كما تأتي تجسيداً للدور المتنامي لدولة الإمارات في منح المساعدات الإنسانية والتنموية للدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف سموه «إن العمل الإنساني المجرد وروح العطاء والرحمة والتعاطف مع شعوب العالم المتضررة، قيم نبيلة تتبناها دولة الإمارات، وهي نهج ثابت منذ عهد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) في الإسراع والمبادرة بتقديم العونِ والمساعدة العاجلة لكل الشعوب الشقيقة والصديقة، وتخفيف معاناة المتأثرين بالكوارث والحروب».

من ناحيته، أشاد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام المؤسسة، بالدعم المقدم من القيادة الرشيدة للشعب اللبناني الشقيق والوقوف بجانبه في كل ظروفه وأحواله، موضحاً أن المساعدات التي تقدمها المؤسسة تأتي ضمن الحملة التي أطلقتها قيادتنا الحكيمة لكافة المؤسسات الخيرية والإنسانية والجهات الحكومية والخاصة والأفراد للمشاركة الإنسانية في دعم الأشقاء اللبنانيين.