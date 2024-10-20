«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 1000 طن مساعدات متنوعة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تمكنت حملة الإغاثة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، في أسبوعها الثاني وللمرة الثانية في مدينة إكسبو دبي؛ من جمع 250 طناً من المواد الغذائية والمستلزمات الإيوائية بمشاركة 2000 متطوع من مختلف أطياف مجتمع دولة الإمارات المختلفة، دعماً للشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة.

وبلغ مجموع ما جمعته الحملة، بهذه التبرعات العينية الإضافية، قرابة 1000 طن من المواد الإغاثية، بمشاركة الجهات والمؤسسات والجمعيات الإماراتية المانحة، ومساهمة العديد من رجال الأعمال وأفراد المجتمع من الجنسيات والفئات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات قيادة وحكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتواصل حملة «الإمارات معك يا لبنان» أنشطة تجميع المساعدات الإغاثية بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، بالتنسيق مع الجهات المحلية ذات العلاقة.

وفي مركز المعارض بمدينة إكسبو دبي، نظمت وأدارت مؤسسة «دبي العطاء»، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أنشطة تجميع المواد الغذائية والمستلزمات الإيوائية، بالتعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات المجتمعية والتطوعية.

وكشف سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، في تصريح لـ «الاتحاد»، على هامش فعاليات تجميع المساعدات بـ«إكسبو دبي» أمس، عن أنه جارٍ العمل على تجهيز أول سفينة مساعدات إلى لبنان.

وأعلن أن هذه السفينة ستكون محملة أكثر من 40 طناً من الإمدادات الإغاثية المتنوعة، سواء الغذائية أو الطبية أو الإيوائية، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن إرسال 530 طناً من المساعدات عبر 12 طائرة، منها 11 طائرة توجهت إلى لبنان لمساعدة المتأثرين من الأوضاع الحالية، وطائرة أخرى توجهت إلى سوريا لتقديم المساعدات للنازحين من لبنان أو السوريين العائدين.

وأكد الأدوار العالمية الرائدة التي تقدمها دولة الإمارات لمختلف الدول المُحتاجة والمجتمعات المتأثرة والشعوب المتضررة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية المتعددة.

وقال: «إن ذلك يأتي تجسيداً للإرث الإنساني الخالد لمؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله، وترجمةً لرؤى قيادتنا الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وأضاف: كما يأتي ذلك مواصلةً لتنفيذ مبادرات الخير والعطاء ومشروعات التطوير والنماء التي تنطلق من أرض الإمارات الطيبة إلى مختلف دول العالم، لاسيما في مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة والأوقات الحرجة بسبب الأزمة الحالية في جمهورية لبنان الشقيقة.

من جهته، قال معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركته في فعالية تجميع المساعدات بـ«إكسبو دبي»: «إنه تم حتى الآن تجهيز أو إرسال 700 طن من المساعدات المتنوعة التي تم جمعها لصالح الشعب اللبناني الشقيق».

وأضاف: «جارٍ تجهيز مزيد من المساعدات التي سيتم إرسالها في وقت لاحق إلى لبنان، وسيتم مواصلة الجهود وتقديم المساعدات خلال الفترة المقبلة، لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للشعب اللبناني الشقيق».

وأفاد بأن أكثر من 30 ألف متطوع ومشارك شاركوا في فعاليات حملة «الإمارات معك يا لبنان» حتى الآن، مؤكداً دورهم في إنجاح فعاليات الحملة حتى الآن.

بدوره، أعلن فؤاد دندن، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، إرسال أو التجهيز لإرسال أكثر من 1000 طن مساعدات متنوعة إلى لبنان وسيارتي إسعاف، والمساعدات المقدمة غذائية وطبية.

وقال: «بشكل رائع وللمرة الثانية على التوالي في دبي، نجد هذا التفاعل منقطع النظير مع تجمع المساعدات لشعبنا اللبناني، ونجد إقبالاً كبيراً جداً من مختلف الجاليات والجنسيات».

وتوقع أن تستمر حملة «الإمارات معك يا لبنان»، في الزخم والتفاعل، مؤكداً أن شعب لبنان يبادل دولة الإمارات المحبة والوفاء على دورهم الرائد وهبتهم الكبيرة لمد يد العون والمساعدة، ويشكرهم على دورهم الرائد.

ووصف دندن الحملة بأنها رسالة إنسانية بامتياز لدعم لبنان في ظروفه الاستثنائية الحالية، مشيراً إلى أن الحملة الرسمية والمجتمعية التي تنظمها دولة الإمارات، هي مؤشر قوي على العلاقات القوية والمتينة والمتميزة مع لبنان.

وأعرب سفير لبنان لدى الدولة، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وسرعة استجابتها لتقديم يد العون والمساعدة إلى المتأثرين من الأوضاع الحالية في بلاده، منوهاً بما تحظى به دولة الإمارات من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وشاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في فعاليات تجهيز 10 طرود إغاثية أمس بدبي، برئاسة مشعل جلفار، المدير التنفيذي للمؤسسة، ومشاركة 100 مسعف ومسعفة من المواطنين والعاملين في المؤسسة من مختلف الجنسيات.

وقال مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «المشاركة المجتمعية في هذا الحدث الإنساني، هي واجب على الجميع، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتقديم يد الدعم والمساندة للأشقاء في لبنان».

وأشار إلى أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تحرص دائماً على المشاركة المجتمعية والتفاعل مع جميع الأحداث والفعاليات، بالإضافة إلى دورها المؤسسي كجهة بحكومة دبي تقوم بدورها في مساعدة وإنقاذ الحالات والأشخاص.

وفي سياق متصل، شارك وفد من مركز ذخر لكبار المواطنين، التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، في فعاليات تجميع المساعدات بدبي، حيث قاموا بإعداد الطرود الإغاثية وشجعوا المشاركين والأطفال على التفاعل مع هذه الأعمال الإنسانية.

وقال الوالد علي بن سالم العديدي: «واجب علينا أن نقتدي بقيادتنا في حب العطاء، وتقديم العون لكل إنسان نستطيع أن نساعده، ولقد جئت اليوم مع وفد المركز لإيصال رسالة للجميع، مفادها أن كبار المواطنين مستعدون للمشاركة في كل خير».

وذكر أن الإمارات تضرب دائماً أروع الأمثلة في «الفزعة» لمساعدة المحتاج وتلبية نداء الإنسانية في كل مكان من بقاع العالم، مشيراً إلى أن شعب لبنان يستحق منا الدعم والمساعدة حتى يتمكن من تجاوز ظروفه الحالية.

وتميزت فعالية تجميع المساعدات في دبي للمرة الثانية، بالمشاركة الكبيرة واللافتة للمتطوعين وخاصة من هيئة الهلال الأحمر، وقال محمد إبراهيم البلوشي: «مشاركة متطوعي الهلال الأحمر في الحملة اتسمت بالزخم والاستمرارية».

وأضاف: «رأينا مشاركة المتطوعين ليشكلوا نسياً اجتماعياً وإنسانياً مترابطاً، ولقد تعلمنا كأبناء زايد الخير معاني الفزعة والتطوع، ومشاركتنا اليوم تعطي رسالة للمجتمع أن الإمارات تعمل من أجل الأشقاء، ودائماً هي في عون الجميع».

ووصف المتطوعون المشاركون في فعاليات الحملة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، بأنهم كلمة السر في نجاح هذا العمل الإنساني.

من جانبه، قال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: «مع تفاقم الأزمة في لبنان وازدياد معاناة المواطنين الذين يواجهون الصعوبات والنزوح، من الضروري أن نواصل ونرسخ دعمنا كمجتمع».

وأشار إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها لضمان وصول المساعدات العاجلة إلى الشعب اللبناني بسرعة وكفاءة، تؤكد التزام دولة الإمارات المستمر بتقديم الإغاثة في أوقات الأزمات، وكذلك تسلط الجهود التطوعية ومبادرات جمع التبرعات الضوء على حرص دولة الإمارات على توفير الفرصة لكل فرد من أفراد المجتمع للمساهمة بفعالية.

وشاركت 24 مؤسسة إماراتية مانحة في تجميع المساعدات الإغاثية، وهي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

كما شاركت مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة دبي الإنسانية، ومؤسسة دبي العطاء، وجمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة القلب الكبير، ومؤسسة الإمارات، ومؤسسة «متطوعين-إمارات»، ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وجمعية الفجيرة الخيرية، ومؤسسة وطني الإمارات، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وجمعية الإمارات الخيرية، وبيت الشارقة الخيري، وجمعية دار البر، وجمعية دبي الخيرية، ومؤسسة يوم لدبي.