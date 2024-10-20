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أبطال تحدي القراءة العربي يصلون إلى دبي

أبطال تحدي القراءة العربي يصلون إلى دبي
21 أكتوبر 2024 02:06

دبي (وام)

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وصل أبطال الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي على مستوى الدول المشاركة إلى دبي، استعداداً للحفل الختامي، ويشهد الحفل الختامي للدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي الإعلان عن بطل تحدي القراءة العربي 2024، والفائز بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم، والمدرسة الفائزة بلقب «المدرسة المتميزة»، والمشرف الحاصل على لقب «المشرف المتميز»، إضافة إلى تكريم بطل الجاليات.
ورحب فريق تحدي القراءة العربي بالوفود المشاركة في الحفل الختامي لدى وصولها إلى مطار دبي، وحظيت الوفود بحفاوة كبيرة، وقدمت لها كل التسهيلات اللازمة.
وحققت الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، أرقاماً قياسية، حيث شارك في تصفياتها 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 229620 مدرسة، وبإشراف 154643 مشرفاً ومشرفة.
وضمت قائمة أصحاب المراكز الأولى في فئة أصحاب الهمم على مستوى الدول كلاً من سيف نبيل زين (قطر)، وعبد الله جعفر باقر (البحرين)، وعلي محمد علي جبريل (وزارة التربية والتعليم في مصر)، ومحمد أحمد حسن عبد الحليم (الأزهر الشريف)، وكوثر القرشي (المغرب)، ولطيفة العازمي (الكويت)، ورعد سامي العوايشة (الأردن)، وجوان عاصم أسعد (فلسطين)، وسليمان خميس سليمان الخديم (الإمارات)، ومحجوبة حمود (موريتانيا)، وأبرار مظهر علوي (العراق)، ويوسف إبراهيم (سوريا)، ولين هيثم الرمح (لبنان)، وحبيبة مصباح عمار اللفيع (ليبيا)، ولؤي الشريف (تونس)، ورنيم فهد اللهيبي (السعودية). وتشمل قائمة المشرفين أصحاب المراكز الأولى على مستوى الدول المشاركة كلاً من نشوة سعد أحمد (قطر)، وشيخة مبارك الضاري (البحرين)، وإيمان مرسي السيد مرسي (وزارة التربية والتعليم في مصر)، ونجاة شربيكة (المغرب)، وأفراح المطوطح (الكويت)، ورامي أحمد الحراحشة (الأردن)، وفادي عبد الرحمن أبو حمدة (فلسطين)، وعاصم عبارة (الإمارات)، والمصطفى محمد إنجيه (موريتانيا)، وعمر كمال (العراق)، وربيع أحمد (سوريا)، وليندا حسين وهبة (لبنان)، وربيع علي فرج الشناكيه (ليبيا)، وسناء الزراد (تونس)، ومشعل بن عايد المالكي (السعودية). وتضم قائمة المدارس الفائزة كلاً من مدرسة الخوارزمي الابتدائية للبنات (قطر)، ومدرسة سترة الثانوية للبنات (البحرين)، ومدرسة زهور الياسمين الخاصة (وزارة التربية والتعليم في مصر)، ومؤسسة اقرأ (المغرب)، ومدرسة أروى بنت عبد المطلب (الكويت)، ومدرسة عبد الله الثاني للتميز (الأردن)، ومدرسة بنات عورتا الثانوية (فلسطين)، ومدرسة الإبداع الحلقة الأولى (الإمارات)، ومدرسة باب الحكمة (موريتانيا)، وثانوية المتفوقين الأولى (العراق)، ومدرسة الكميت بليدي للمتفوقين (سوريا)، وثانوية البشائر (لبنان)، ومدرسة الفتح للتعليم الأساسي (ليبيا)، ومدرسة «الإعدادية منزل سالم» (تونس)، وثانوية أبو طلحة الأنصاري (السعودية).

تحدي القراءة العربي
دبي
أصحاب الهمم
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