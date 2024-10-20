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علوم الدار

«أبوظبي للمحاسبة» توظف 49 من خريجي «برنامج النخبة»

محمود العلوي
21 أكتوبر 2024 02:06

آمنة الكتبي (دبي) 

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كشف محمود العلوي، المدير التنفيذي لقطاع الإسناد المؤسسي في جهاز أبوظبي للمحاسبة، عن أن عدد خريجي «برنامج النخبة» بلغ 115 خريجاً، توظف منهم 49 خريجاً، فيما بلغ عدد المتدربين 35 متدرباً.
وقال العلوي لـ«الاتحاد»: تم تسجيل 31 متدرباً في الدفعة الثامنة من البرنامج والتي ستنطلق اليوم الاثنين، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وتدريبها وتمكينها في مجال العمل الرقابي على مستوى الدولة، ما يسهم في الارتقاء بجودة أعمال التدقيق، وحماية المال العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية جو المساءلة.
وأضاف العلوي: تمتاز كوادرنا الوطنية بكفاءات ومواهب رائدةٍ يجب استثمارها في جميع المجالات، ومنها قطاع الرقابة والتدقيق، وهذا ما نعمل عليه بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في ديوان المحاسبة والجهات المعنية، لتفعيل دور هذه المواهب في منظومة حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.
وقال: يدعم برنامج النخبة سعي دولة الإمارات لرفع معايير الاستخدام المسؤول للموارد المالية، وتطبيق أفضل الممارسات وفقاً لأعلى المعايير الدولي، كما يتضمن البرنامج، الذي يستمر عاماً كاملاً، 5 مسارات تشمل التحليل والتدقيق، والنزاهة والحفاظ على المال العام، بالإضافة إلى القانون التكنولوجيا والأمن السيبراني، إضافة إلى التخصصات الإدارية.
وأضاف: يتبنى البرنامج نظاماً يمزج بين المعارف النظرية والتجربة العملية المصممة لتلبية احتياجات الأجهزة الرقابية، وينفذ ذلك بأيدي أفضل الخبراء والمهنيين المتخصصين، لافتاً إلى أن البرنامج اجتذب النخبة والعديد من المرشحين؛ نظراً لإسهام البرنامج في النمو المهني وتطوير المهارات وزيادة خبرات الخريجين، كما أنه يساهم في تطوير قدراتهم وإمكاناتهم بشكل مستمر في مجالي التدقيق المالي والمحاسبة، فضلاً عن مساهمة البرنامج في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، عبر المساهمة في حماية الأموال والموارد العامة، وتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. 
وتابع: نظراً للأهمية البالغة التي يوليها جهاز أبوظبي للمحاسبة للاستثمار في الكوادر الإماراتية، يكثف الجهاز جهوده لإشراك الشباب وأصحاب المهارات والمؤهلات من مواطني الدولة بشكل نشط وفعال في رؤية الجهاز الساعية إلى الحفاظ على الأموال العامة، وتمكين وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم التنافسية من أجل مستقبل أفضل.

جهاز أبوظبي للمحاسبة
أبوظبي
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