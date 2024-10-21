اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام 2024 تعلن فتح باب التسجيل

أعلنت اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام 2024، اليوم، فتح باب التسجيل الإلكتروني للزوار وممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من الكونغرس، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

وتشهد الدورة الثالثة من الكونغرس، مشاركة واسعة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص وقطاع الإعلام والأوساط الأكاديمية وصناعة المحتوى.

ويتضمن برنامج الكونغرس، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، مشاركة متحدثين بارزين في جلسات نقاشية تفاعلية تناقش تطوير مستقبل قطاع الإعلام، وأفضل الممارسات العالمية، والموضوعات والقضايا الرئيسية لاسيما دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة في تشكيل مستقبل هذا القطاع الحيوي.

وأكد الدكتور جمال الكعبي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام" بالإنابة، رئيس اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام 2024، أن الكونغرس أصبح منصة نموذجية مُلهمة، تعزز الحوار وتبادل الآراء والتجارب التي تساهم في تشكيل مستقبل الإعلام، وتعزز مسيرة التنمية المستدامة، وتساعد على استكشاف الفرص الجيدة التي يتيحها هذا القطاع، وتتيح الفرصة لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات العالمية المتبعة في صناعة الإعلام، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لهذه الصناعة.

وأضاف أن النسخة الثالثة تأتي في فترة يشهد فيها العالم تطوراً متسارعاً في مجالات تكنولوجيا الإعلام وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، التي تشير إلى أن المستقبل فقط لمن يمتلك المرونة والرغبة في التطور وتأهيل العنصر البشري لمزيد من الابتكار، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة أمام الكونغرس لتبادل الأفكار والخبرات، وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الإعلام عبر برنامج حافل بالفعاليات والحوارات والجلسات النقاشية التي تسعى لبناء إعلام أكثر شمولية وإبداعاً.

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات "وام" في تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام مجددًا، كمنصة عالمية حيوية تتيح للمسؤولين التنفيذيين والخبراء والمهنيين في قطاع الإعلام، استكشاف مستقبله ورسم توجهاته الإبداعية والمهنية والاقتصادية".

وأوضح أن تنظيم مجموعة أدنيك للكونغرس، يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، حيث يوفر الحدث في دورته الجديدة هذا العام منصة رائدة تجمع قادة الإعلام العالميين، وتعرض أحدث التقنيات، وتتيح فرصاً للتعاون المبتكر بين اللاعبين الجدد والشركات الراسخة، وتبادل الأفكار والرؤى، وتمكين المواهب الصاعدة من الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لفتح آفاق جديدة نحو مستقبل إعلامي أكثر تطوراً وإبداعاً.

ويساهم الكونغرس العالمي للإعلام في ظل التطور السريع لقطاع الإعلام، في تسريع التحولات في قطاع الصناعات الإبداعية على المستوى العالمي من خلال ما يطرحه الحدث من أفكار مبتكرة وحلول مستقبلية تستشرف التحديات التي يمكن أن يواجهها القطاع في المستقبل، بالإضافة إلى تقديمه الفرصة لإبرام شراكات بين مختلف المؤسسات الإعلامية بالعالم، الأمر الذي يساعد المنصات الإعلامية على التكيف مع مختلف التحديات وتحقيق الاستمرارية والأرباح.

كما يُعد الكونغرس منصة مثالية لتمكين صُنّاع القرار والمسؤولين التنفيذيين والمهنيين من التواصل مع قادة الفكر العالميين، والتعرف على أحدث التوجهات، وتطوير أفكار جديدة وطرح مبادرات نوعية.

ويشهد المعرض المصاحب للكونغرس العالمي للإعلام، حضور علامات تجارية دولية ومحلية رائدة، والتي بدورها ستعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات الموجهة للإعلام، إضافة إلى مشاركة شركات ناشئة مبتكرة.

للتسجيل لزيارة الدورة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام 2024، يرجى الضغط على الرابط التالي، https://registration.infosalons.ae/GMC24AD/Visitor/Registration/Social

كما يمكن للإعلاميين الراغبين بحضور وتغطية فعاليات الحدث التسجيل من خلال الرابط التالي،

https://registration.infosalons.ae/GMC24AD/Media/Registration/Social .