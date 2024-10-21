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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة الإعلامي أحمد المنصوري

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة الإعلامي أحمد المنصوري
21 أكتوبر 2024 17:28

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم الاثنين، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، أحمد محمد عبيد المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

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وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الإعلامي القدير، وأبنائه عبدالله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دبي للإعلام، ومحمد وسعيد وحمدان وسلطان، وعامر أحمد المنصوري، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

 

المصدر: وام
محمد بن راشد
واجب العزاء
تعزية
أحمد المنصوري
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