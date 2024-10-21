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"الأرصاد" يتوقع سقوط أمطار غداً

أبوظبي
21 أكتوبر 2024 17:51

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في نشرته اليومية حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتما بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:11 والمد الثاني عند الساعة 06:19، والجزر الأول عند الساعة 08:54 والجزر الثاني عند الساعة 22:46.
وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الثاني عند الساعة 02:00 والجزر الأول عند الساعة 19:02.

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المصدر: وام
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