الإمارات ترسل الطائرة الـ12 تحمل 40 طناً من المساعدات للأشقاء اللبنانيين

أرسلت دولة الإمارات، الطائرة الثانية عشرة من المساعدات الإغاثية المتنوعة، محملة بـ40 طناً من المواد الطبية والغذائية والمستلزمات الإيوائية تلبية للاحتياجات الضرورية للشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الحرجة بسبب الأزمة الحالية.

تواصل دولة الإمارات استجابتها الإنسانية العاجلة لإغاثة الأشقاء اللبنانيين في إطار حملة الإغاثة الوطنية "الإمارات معك يا لبنان"، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

في هذا الصدد، أوضح سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية أن الطائرة الإماراتية الثانية عشرة من المساعدات الإغاثية الموجهة للشعب اللبناني الشقيق هي امتداد للجسر الجوي الإغاثي للمتأثرين والجرحى والمصابين والمحتاجين جراء التداعيات الحاصلة في المنطقة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تحقيق التعافي المبكر والأمن والاستقرار.

وأشار إلى الدور الحيوي والإنساني العالمي الرائد الذي يضطلع به مجلس الشؤون الإنسانية الدولية نحو أهمية الاستجابة العاجلة لمثل هذه التحديات المُلحة والمتطلبات الأساسية، منوهاً بأن جميع المؤسسات والجمعيات الإماراتية المانحة ستواصل أعمالها الإنسانية والخيرية لدعم الأشقاء اللبنانيين ومساعدتهم والوقوف معهم في مواجهة هذه الظروف الحرجة والأوضاع الصعبة.