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أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق من الدولة

سقوط أمطار متفاوتة الغزارة
21 أكتوبر 2024 18:40

إبراهيم سليم (أبوظبي)
هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى فرصة تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة أحياناً، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س.
البحر مضطرب الموج أحياناً ويصل إلى 7 أقدام في عمق الخليج العربي. كما سجلت أعلى درجة على الدولة هذا اليوم 41 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 15:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
تراوحت الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مع جريان الشعاب والوديان، ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر خلال قيادة المركبات أثناء هطول الأمطار، وتجنب ارتياد الأودية ومناطق تجمعات المياه  أثناء الهطول.
وساد اليوم جو صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وشمالاً وقد تمتد على بعض المناطق الجنوبية مع احتمال أن تكون ركامية، ورطبة ليلاً، وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر مثيرة الغبار نهاراً، خاصة غرباً، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
يتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وشمالاً. وقد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل الغربية، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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