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«مدينتي أجمل» في شخبوط

جانب من الفعالية
22 أكتوبر 2024 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز التواجد البلدي- مدينة شخبوط فعالية «مدينتي أجمل»، بمشاركة طلاب مدارس وأهالي مدينة شخبوط، للحفاظ على المظهر الجمالي المتميز للمدينة والمساهمة في الارتقاء بجودة ونظافة المرافق إسعاداً لمرتاديها من مختلف أفراد المجتمع.
وشهدت الفعالية على مدى يومين تنظيم العديد من الورش التوعوية والعملية، وزراعة عشرات الشتلات المتنوعة، وواكبها نشر مطبوعات للتوعية عبر الحسابات الرسمية لبلدية مدينة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «فريجنا»، لتشجيع وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة ومرافقها الخدمية والترفيهية.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
مركز التواجد البلدي
مدينة شخبوط
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