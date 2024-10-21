«أبوظبي للدفاع المدني» و«core42» تطوران بوابة رقمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع شركة Core42 التابعة لمجموعة «G42» والمُزوّد الرائد لخدمات الحوسبة السحابية السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تدشين بوابة رقمية متطورة تتيح لفرق الهيئة وملاك المباني والمنشآت وشركات الصيانة متابعة طلبات الصيانة ومواعيد الصيانة الدورية والتصحيحية، الأمر الذي يضمن الالتزام بمعايير وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، من خلال ربط هذه البوابة بنظام «حَصَّنتك» الذكي، وتُعَدّ هذه الخطوة سبقاً لدولة الإمارات في تحقيق أعلى مستويات الوقاية من الحريق وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح العقيد د. فيصل حسن القحطاني، مدير قطاع الحماية المدنية بالإنابة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن برنامج «حَصَّنتك» قد نجح في تسجيل أكثر من 35.000 مبنى ومنشأه في إمارة أبوظبي، مساهماً بشكل فعّال في الحد من مخاطر الحرائق وحماية الأرواح.

وأشار إلى أن الحل الذكي الجديد للبوابة الرقمية يوفر وصولاً فورياً إلى البيانات، وقدرة على اكتشاف الإنذارات غير الدقيقة، ومراقبة استباقية لصيانة المباني، مما يعزز مستويات السلامة بصورة كبيرة.

وأضاف أن هذا الحل يعكس التزام أبوظبي بالريادة في تبني الحلول الرقمية التي ترفع من رفاهية السكان، وتحسن جودة حياتهم.

وتعمل البوابة الرقمية الجديدة بنظام يسمح من جهة لشركات الصيانة بالتسجيل وإدارة وتحديث طلبات الصيانة والتتبع التلقائي للأعطال وإصدار التقارير لتفاصيل عمليات الإصلاح الفني، ومن جهة أخرى، تمكّن هيئة أبوظبي للدفاع المدني من خلال البوابة الرقمية من مراقبة أداء شركات الصيانة وضمان تحقيقها لمتطلبات الصيانة ومدى التزامها بالزيارات الدورية للمباني، مما يساعد بالتالي على التقليل، بشكل كبير، من الإشعارات الصادرة من أجهزة الإنذار عن أسباب غير مرتبطة بالحرائق.

ومن جانبه، قال يوسف الهرمودي، رئيس تطوير الأعمال في Core42، المدير العام لنظام حَصَّنْتُك: «نفخر بتقديم هذا الحل الرقمي المتطور لمساعدة هيئة أبوظبي للدفاع المدني على تعزيز معايير السلامة من الحرائق وحماية الأرواح في الإمارة. ونحرص دائماً في Core42 على دعم الطموحات الرقمية للإمارات وجعلها في مصافّ الدول المتطورة بمجال الابتكار في الحلول الذكية. ونسعى إلى تمكين هيئة أبوظبي للدفاع المدني بنظام يوفر رؤى فورية وحاسمة حول إجراءات السلامة من الحرائق وحماية الأرواح».

وستسهم خطوة ربط هذه البوابة الرقمية الجديدة بنظام «حَصَّنتك» في تشكيل حلقة وصل تجمع ملاك المباني والمنشآت وشركات الصيانة وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في نظام واحد لتعزيز الشفافية.