«الصحة» تعلن نتائج المشروع التحولي «نبضك»

دبي (الاتحاد)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نتائج المشروع التحولي «نبضك»، وهو النظام الوطني للكشف المبكر عن خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، كما أعلنت نتائج الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم لسنة 2023 - 2024، وذلك في إطار منهجية العمل الحكومي الهادفة إلى صياغة ثقافة مؤسسية جديدة تتبنى أدوات التغيير التي تناسب الاحتياجات المستقبلية لدولة الإمارات، والانتقال إلى نمط عمل أكثر سرعة وواقعية يواكب المتغيرات العالمية والمستجدات في مختلف القطاعات الحيوية، وترسيخ نموذج الشراكات الفعّال والعمل التكاملي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

جاء الإعلان عن هذه النتائج خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة في دبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الصحية الحكومية والخاصة وقطاع الاتصالات، ضمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة أبوظبي، ودبي الصحية، بالإضافة إلى المستشفى الأميركي، وميديكلينيك، وصيدليات لايف ومركز يونايتد الطبي، إلى جانب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وإي آند الإمارات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو، وعدد من الجهات الأكاديمية الطبية في الدولة.

حضر الفعالية الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية، والدكتورة بثينة بن بليلة، رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية، وممثلين من الجهات المشاركة.



تحقيق المستهدفات

أعلنت الوزارة تحقيق مستهدفات المشروع التحولي «نبضك» لتغطية 80% من مراجعي مراكز الرعاية الصحية ومراكز الفحص الدوري بالجهات الصحية الحكومية بنسبة 95%. وتم تطبيق نظام التدخل المبكر الذي يشمل المشورة الطبية والعلاجات الأساسية، للحالات ذات معدل الخطورة العالية، للفئة العمرية 40 سنة فما فوق.

كما تم اعتماد آلية موحدة لقياس معدل خطورة الإصابة بأمراض القلب والشرايين «فرامينجهام» في جميع المنشآت الصحية الحكومية بالدولة والذي يرتبط بمؤشر وطني وعالمي، ويهدف إلى خفض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين بنسبة 33% حتى عام 2030.

وأسفرت نتائج الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم بين شهر يونيو وأغسطس من عام 2023-2024 التي شارك فيها أكثر من 70.000 من المواطنين والمقيمين من كل عام، عن تسجيل نسبة 13.2% من مرضى كانوا على علم بإصابتهم بالمرض ويستخدمون علاج لارتفاع ضغط الدم. و4% من العيّنات تم اكتشاف إصابتهم حديثاً من خلال الحملة.