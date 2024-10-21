ولي عهد أم القيوين يستقبل سفيري سلوفينيا وكازاخستان

أم القيوين (وام)

استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، في الديوان الأميري، أمس، نتاليا المنصور سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه. وبحث سموه والسفيرة خلال اللقاء علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها لما فيها مصلحة الشعبين الصديقين.

وأثنت سفيرة جمهورية سلوفينيا على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مشيدةً بالتطور الحضاري الذي تشهده الإمارات عامة في مختلف الميادين وأم القيوين خاصة.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وحميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

كما استقبل سموه، أمس، نجم الدين محمد علي، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد. ورحب سموه، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية كازاخستان على مختلف الصعد.

من جانبه، عبر نجم الدين محمد علي، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد أم القيوين، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات القوية التي تربط البلدين الصديقين.

حضر اللقاء، الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وحميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.