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حميد النعيمي يمنح غسان عجة ميدالية عجمان الأولى للإنجازات

حميد النعيمي خلال منح غسان عجة الميدالية (وام)
22 أكتوبر 2024 01:54

عجمان (وام)

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منح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المهندس غسان عجة ميدالية عجمان الأولى للإنجازات، تقديراً لجهوده المتميزة وخدمته المستمرة لإمارة عجمان على مدار 50 عاماً.
واستقبل صاحب السمو حاكم عجمان، المهندس غسان عجة في مجلسه بديوان الحاكم، أمس، ومنحه شهادة تقدير لالتزامه وإخلاصه في العمل واللذين كان لهما أثر بالغ في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في الإمارة. ووجه سموه الشكر للمهندس عجة على جهوده المخلصة، متمنياً له المزيد من النجاح والتوفيق.
من جانبه، عبر المهندس غسان عجة عن شكره لصاحب السمو حاكم عجمان على هذا التقدير الكبير، مؤكداً أن حصوله على ميدالية عجمان الأولى للإنجازات، أكبر وأرفع تقدير يكلل مسيرته المهنية التي أمضاها في خدمة الإمارة ودولة الإمارات. والمهندس المدني غسان عجة هو النائب الأول لرئيس مجموعة بيسكس، والرئيس السابق وعضو المجلس الفخري للرابطة الدولية لتحلية المياه وإعادة استخدامها.
وبدأ غسان رحلته المهنية في إمارة عجمان عام 1974، حيث حظي بلقاء صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وحدد هذا اللقاء بداية عمليات تطوير للبنية التحتية في عجمان. وعمل عجة من خلال شركة بيسكس في تشييد ميناء عجمان، ومصنع عجمان لطحن الإسمنت، وحظيرة سفن الزوراء، وتطوير منتجع الزوراء.
كما عمل على تطوير عجمان لاجون، والعديد من أرصفة الموانئ والأعمال البحرية لحظيرة بناء السفن، وتنفيذ مشروع تطوير شركة عجمان للصرف الصحي الحائز عدة جوائز كبرى.

حميد النعيمي
عجمان
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