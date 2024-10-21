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الإمارات وروسيا.. 53 عاماً من التعاون والشراكة

الإمارات وروسيا.. 53 عاماً من التعاون والشراكة
22 أكتوبر 2024 02:05

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

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تشكل العلاقات الإماراتية الروسية نموذجاً متميزاً وفريداً على مستوى العلاقات الدولية، مدفوعة بالرغبة المشتركة للقيادة في البلدين لتنمية شراكتهما بصورة مستدامة، حيث يتشارك البلدان إمكانات تنموية واسعة وآفاقاً إيجابية تقوم على أسس تاريخية راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتوطدت روابط البلدين على مدار أكثر من 53 عاماً، وواصلت ازدهارها حتى تكللت بالشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين اليوم، وتشمل مجالات التعاون والتنمية والمصالح المشتركة كافة، ولا سيما في الجانب الاقتصادي. 
العلاقات بين البلدين التي تأسست عام 1971 نموذجية، واكتسبت المزيد من النجاح والتطور على مدى السنوات الماضية، وتعد نموذجاً أمثل للعلاقات بين الدول، وتطورت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي يعززها تقارب الرؤى بين البلدين حيال مختلف القضايا، وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، فضلاً عن التعاون المتنامي بينهما في المجالات كافة. 
وترتبط الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية بعلاقات استراتيجية قوية وراسخة ومتطورة، وتجمعهما شراكة استراتيجية مثمرة تجسد الإرادة المشتركة من كلا البلدين الصديقين للارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب من أجل مستقبل مزدهر ومستدام للبلدين وشعبيهما الصديقين. كما تعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات وتطويرها لآفاق أوسع، حيث أثمرت توقيع اتفاقيات عديدة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية قفزت باتفاقية الشراكة الاستراتيجية وأهدافها المستقبلية للأمام، فضلاً عن تقارب الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة والاتفاق على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، إضافة للتعاون المتنامي بينهما في المجالات كافة، والذي تكلل أيضاً في مجال الفضاء وشكل قفزة نوعية في تاريخ العلاقات بينهما.
وشهدت العلاقات الإماراتية الروسية تميزاً كبيراً في السنوات الماضية بمختلف المجالات وكافة القضايا، ومنها القطاع الاقتصادي والتجاري، حيث شهدت بحث مجالات التعاون ذات الإمكانات الكبرى للقطاع الخاص في الجانبين، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة والنقل، والفرص المتزايدة لإنشاء ممر تجاري من الشمال إلى الجنوب يربط بين دولة الإمارات وروسيا، وتعزيز الوصول إلى الأسواق لتجارة الخدمات ذات النمو المتزايد في كل من دولة الإمارات وروسيا.

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