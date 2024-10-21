جامعة أبوظبي تتبوأ المرتبة الـ 12 في تصنيف «كيو إس»

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت جامعة أبوظبي تعزيز تميزها الأكاديمي بتقدمها 11 مركزاً في تصنيف مؤسسة «كيو إس» (كواكواريلي سيموندز) للجامعات في الوطن العربي لعام 2025، حيث تبوأت المرتبة الـ 12 من بين 246 مؤسسةً أكاديميةً في 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاء تقدم جامعة أبوظبي في تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية لعام 2025 تقديراً للإنجازات المميزة التي حققتها الجامعة في العديد من المعايير، حيث جاءت في المركز السادس في نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، والمركز الـ 14 في نسبة الطلاب الدوليين، كما تقدمت جامعة أبوظبي أربعة مراكز في مقياس عدد الأبحاث العلمية لكل عضو هيئة تدريس، وحصلت على المركز الـ 13 في الوطن العربي مع تحسين ترتيبها في سمعة صاحب العمل، بوصولها إلى المرتبة الرابعة عشرة (متقدمة 4 مراكز)، ما يعكس التقدم المطرد الذي تحققه الجامعة في مجالات التميز الأكاديمي والبحثي.