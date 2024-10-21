وزارة العدل توقِّع اتفاقيتي تعاون مع إيرلندا

أبوظبي (وام)

وقَّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيرلندا، في أبوظبي، اتفاقيتين في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين، تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية. وقَّع الاتفاقيتين معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي هيلين ماكنتي، وزيرة العدل الإيرلندية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وفدي البلدين، وأليسون ميلتون، سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة، كما حضر من جانب وزارة العدل وكيل الوزارة، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية.

وأشاد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، خلال مراسم توقيع الاتفاقيتين، بالتعاون الثنائي مع جمهورية إيرلندا، والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة.

ولفت معاليه إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، مشيراً إلى اتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين الصديقين، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيتان، ومواصلة العمل المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، ومنها غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.