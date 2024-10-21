شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في مهرجان ليوا للتمور

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشاركتها في مهرجان ومزاد ليوا للتمور في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، والذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث، وشهد إقبالاً كبيراً من الزوار احتفاءً بموسم حصاد التمور.

وقال العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، بقطاع الأمن الجنائي، إن مشاركة شرطة أبوظبي في المهرجان تأتي ضمن اهتمامها بتطبيق أولوياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، مشيداً بالتعاون والشراكة مع هيئة أبوظبي للتراث في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي، بوصفها عاصمةً حاضنة للمهرجانات التراثية والبرامج الثقافية.

من جانبه، أوضح العقيد سعيد أحمد المنصوري، مدير مركز شرطة مدينة زايد، أنه تم تقديم الإرشادات للزوار والضيوف وتوزيع الخرائط حول الطرق المؤدية لموقع المهرجان والرد على استفساراتهم المختلفة، لافتاً إلى التعاون بين مختلف الإدارات الشرطية في تحقيق أهداف المهرجان وتطوير أساليب التواصل مع الجمهور، وإسعادهم وتوفير أقصى سبل السلامة العامة، وأفضل الخدمات الشرطية للمشاركين والزوار.

وشهد جناح شرطة أبوظبي تفاعلاً كبيراً من الزوار، وكان في استقبالهم منتسبو قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة بالزي الشرطي القديم، وقدموا نبذة تاريخية حول الزي الأول لشرطة أبوظبي، إلى جانب التعريف بأهمية المقتنيات التاريخية والمعلومات القيمة التي تعكس اهتمام شرطة أبوظبي بإرثها التاريخي النابع من اعتزازها بهذا الموروث الثري ونقله من جيل إلى آخر.

وشاركت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بتعريف الجمهور ببرامج النقاط المرورية وبأهداف مبادرة «لا تراكم نقاطك»، مع توفير خدمات برنامج تخفيض النقاط المرورية وبرنامج استرجاع رخصة القيادة، وتوزيع كتب قصص مرورية توعوية وباركود تعريفي عن مبادرة «لا تراكم نقاطك»، وعقد محاضرات توعوية حول البرنامج على مسرح المهرجان مع توزيع الهدايا للزوار. وتمت زيارة عدد من الجهات المشاركة في المهرجان لتعريفهم ببرامج النقاط المرورية ودعوتهم لزيارة منصة شرطة أبوظبي في المهرجان للتعرف على الخدمات المقدمة.

وعززت إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة التوعية لمرتادي المهرجان ضمن جهودها في تعزيز سلامتهم وتعميق الوعي بقوانين وأنظمة وقواعد المرور.

وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بالإنابة في منطقة الظفرة، اهتمام شرطة أبوظبي باستخدام وسائل تقنية مبتكرة والاستفادة من سهولتها وسرعتها في مخاطبة المجتمع لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور، وتفاعل الزوار مع أهداف «دورية الطفل» ودورها في غرس الوعي المروري في نفوس النشء، وأهداف اللعبة الإلكترونية الابتكارية «أمن الطرق» في غرس الثقافة المرورية لديهم، ضمن مساعي شرطة أبوظبي المستمرة لإيجاد بيئة آمنة على الطرقات، وحماية السائقين ومستخدمي الطريق من نتائج الحوادث المرورية المؤلمة والحد منها من خلال الالتزام والقيادة الآمنة المسؤولة.

وأشاد مرتادو المهرجان بالنصائح المرورية التي قدمها لهم الروبوت الذكي الذي دشنته مديرية المرور والدوريات الأمنية مؤخراً ضمن جهودها في تعزيز الجاهزية للمستقبل من خلال مشاركته المميزة في التوعية والتثقيف المروري الرقمي وعرض الأفلام التوعوية الرقمية للجمهور، إلى جانب تقديم الورش التوعوية المرورية، وتعزيز الثقافة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي.