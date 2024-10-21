عبدالله آل حامد يُكرِّم المؤسسات المتميزة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

طه حسيب (أبوظبي)

افتتح معالي عبدالله آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، فعاليات منتدى الاتحاد التاسع عشر، وقام معاليه بتكريم المؤسسات المتميزة في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تكريم لتميزها في مشروع الروبوتات المرورية الذكية في مديرية المرور والدوريات الأمنية ضمن مواكبتها لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التوعية.

وكانت مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي من بين الجهات التي حصلت على التكريم، لتميزها في ابتكار أحدث أنظمة التدخل الجراحي لعلاج السكتة الدماغية في المنطقة، وهو ابتكار يجمع تقنيات التصوير ثنائية وثلاثية الأبعاد بالذكاء الاصطناعي، ويعتبر ابتكاراً علاجياً قادراً على إنقاذ حياة المرضى المصابين بالسكتة الدماغية، وتسلمت التكريم الدكتورة سوسن عبدالرازق، الرئيس التنفيذي للمكتب الأكاديمي في كليفلاند كلينك أبوظبي.

وحظيت هيئة البيئة - أبوظبي بتكريم في منتدى الاتحاد التاسع عشر، لتميزها في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لحماية البيئة، حيث نجحت «الهيئة» في تفعيل برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم دقيق لحالة الغطاء النباتي الطبيعي للشجيرات في الموائل ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية وخارجها، وقياس مدى التغيرات التي تطرأ على تنوع النباتات المحلية وانتشارها عبر ربطها بالاستخدامات البشرية، وتسلمت التكريم الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي.

وحصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات على تكريم لتميزه في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في تحليل البيانات وأبحاث استشراف المستقبل، كما أنتج المركز إصدارات عن الذكاء الاصطناعي، أهمها: اتجاهات عالمية في الذكاء الاصطناعي، وتسلم التكريم الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات. وخلال فعاليات المنتدى، كرَّم مركز تريندز الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، بمنحه «ميدالية تريندز البحثية» تقديراً لمساهماته المعرفية، وحرصه على دعم جهود مركز تريندز للبحوث والاستشارات البحثية.

تشجيع المتميزين

في إطار الموضوع الرئيسي لمنتدى الاتحاد التاسع عشر، وهو «الذكاء الاصطناعي.. قاطرة التنمية المستدامة»، من الضروري تشجيع الجهود والخطوات الاستباقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، وتحسين جودة الحياة؛ ولذلك استثمرت «الاتحاد» هذه الفرصة لتكريم مؤسسات نجحت في تطوير خدماتها عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي مؤسسات رصدت «الاتحاد» من خلال تغطياتها الصحفية خطواتها في استثمار التقنيات المتقدمة من أجل تسريع مسارات التنمية والرخاء والازدهار، وارتأت الصحيفة أن من الضروري الاحتفاء بهذه الجهود من أجل تشجيع جميع المؤسسات على استثمار الطفرة التقنية.