الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"جبل جيس" يسجل أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"جبل جيس" يسجل أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
22 أكتوبر 2024 09:33

رصد المركز الوطني للأرصاد، صباح اليوم، أقل درجة حرارة سجلت على الدولة.

وأكد الأرصاد في حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم

أخبار ذات صلة
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

هي 15.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جبل جيس
الأرصاد
آخر الأخبار
العين أمام الهلال.. «يلعب ولا يكسب»!
الرياضة
العين أمام الهلال.. «يلعب ولا يكسب»!
اليوم 11:34
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا
اليوم 11:21
«هيبيكينادا» بطلة كأس الوثبة في مضمار باث الإنجليزي
الرياضة
«هيبيكينادا» بطلة كأس الوثبة في مضمار باث الإنجليزي
اليوم 11:19
«ليوا الرياضي» ينظم 10 سباقات للخيول العربية في الظفرة
الرياضة
«ليوا الرياضي» ينظم 10 سباقات للخيول العربية في الظفرة
اليوم 11:14
«الفرسان» بطل كأس دبي لأصحاب الهمم
الرياضة
«الفرسان» بطل كأس دبي لأصحاب الهمم
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©