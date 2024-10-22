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علوم الدار

طائر مهاجر جديد ينضم إلى قائمة زائري حديقة الحيوانات بالعين

طائر مهاجر جديد ينضم إلى قائمة زائري حديقة الحيوانات بالعين
22 أكتوبر 2024 13:01

رصدت حديقة الحيوانات بالعين طائر الصفاري المهاجر خلال عملية المسح التي تقوم بها الحديقة بشكل شهري وذلك لمراقبة التنوع البيولوجي للطيور والبحث عن أهمية بيئات الحديقة كموطن للحياة البرية لها تحديداً من حيث أنواعها وأعدادها والموائل الجاذبة لها.

تعمل الحديقة على دراسة حركة الطيور البرية بشكل شهري، وتلاحظ أعدادها وأنواعها ومدة إقامتها ومقارنة نتائج دراستها بنتائج دراسات أخرى في مجال هجرة الطيور، ومن أهم النتائج التي تم رصدها كثرة تواجدها في موسم الشتاء الذي يمتد من شهر أكتوبر حتى مارس.

وتعد الحديقة موطناً آمناً للطيور المهاجرة لما تتميز به من محميات آمنة وأماكن مظللة، بالإضافة إلى تنسيق الأشجار وترتيبها وتنظيفها بشكل دوري، مع جود برك وأحواض المياه، وعدم استخدام المبيدات الحشرية على الأشجار أو النباتات.

وتحرص الحديقة على توعية أفراد المجتمع عبر تنظيم رحلات رصد الطيور لرفع الوعي ونشر المعلومات حول أهميتها ودورها في البيئة، كما توصي بالمشاركة في حملات التنظيف للمحافظة على بيئاتها، ودعم الزراعة المستدامة وتجنب استخدام المبيدات الحشرية ودعم الجهود الحكومية والمنظمات البيئية في الدولة.

الجدير بالذكر أن طائر الصفاري طائر خجول، يستوطن المتنزهات ذات الأشجار الطويلة والمزارع، ويتغذى على الحشرات والفواكه مثل التوت والتين، يسمع أكثر مما يرى عدا وقت الهجرة ، كما يمتاز بلونه الأصفر وجناحه الأسود، وتكون أعشاشه معلقة ومحبوكة على شكل كأس.

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 تتزاوج هذه الطيور بشريك واحد مدى الحياة حيث تضع الأنثى بين 2-3 بيضات ونادراً تضع ما يصل إلى 6 بيضات، الأنثى ريشها باهت والذكر ريشه زاهي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطيور
حديقة الحيوانات في العين
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