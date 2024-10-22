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علوم الدار

افتتاح مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعليم في مدرسة بريماكوف الدولية في موسكو

افتتاح مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعليم في مدرسة بريماكوف الدولية في موسكو
22 أكتوبر 2024 13:16

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية،أمس، في العاصمة موسكو .."مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعليم " ضمن مدرسة بريماكوف الدولية.
وشاهد سموه والرئيس الروسي عرضاً تعريفياً تناول مناهج المركز وأهميته في تعزيز التعاون في مجالات تعليم اللغة العربية إضافةً إلى التاريخ والثقافة والفنون والعلوم الأخرى. 
‎وقام سموه والرئيس الروسي بجولة في "مركز الشيخة فاطمة".. وتبادلا الأحاديث مع القائمين عليه والكوادر الإدارية والتعليمية في المدرسة.. معربين عن تقديرهم لهذه المبادرة الطيبة التي تعبر عن الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
كما استمع سموه والرئيس الروسي خلال جولته في أحد فصول المركز إلى عدد من الطلبة الذين تحدثوا باللغة العربية حول أهمية الدراسة في المركز ضمن مدرسة بريماكوف وما تقدمه من فرصة تعليمية نوعية وفق أعلى المعايير العالمية.
‎المركز يتسع لأكثر من ألفي طالب يتعلمون فيه علوماً عدة ليتخرج جيلٌ من المتميزين الأمر الذي اعتبره الأكاديميون إضافة نوعية في مجال التعليم

يوفر المركز علوم اللغة العربية والرياضيات والكيمياء وعلوم أخرى، حيث اكتسب المركز اسمه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" تقديراً لجهود سموها ومبادراتها العالمية الهادفة إلى دعم العلم والتعليم.


وقد وضعت في مرافق المدرسة لوحات تحمل أقوالاً مأثورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ..وأخرى لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين حول التعليم والمستقبل وبناء الأجيال.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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