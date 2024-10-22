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منتدى الاتحاد الـ 19 احتفال بالذكرى 55 لإصدار "الاتحاد" برداء الذكاء الاصطناعي

منتدى الاتحاد الـ 19 احتفال بالذكرى 55 لإصدار "الاتحاد" برداء الذكاء الاصطناعي
22 أكتوبر 2024 14:06

الاتحاد صحيفة أضحت مركزاً للأخبار في عامها الخامس والخمسين، والتي احتفلت بذكرى إصدارها في منتدى الاتحاد التاسع والعشرين.

تعاقبت الأجيال البناءة أقلام نيرة ووجوه مستبشرة خيرة وفي الوطن ترسو وتبحر برؤية قيادة أسست إعلاماً حراً في صفحات قلبت عناونيها مع عجلة التطور والتقدم الذي وصلت له الإمارات.

الذكاء الاصطناعي قاطرة التنمية المستدامة .. شعار احتضن كلمات تصف رؤية القيادة الرشيدة في الذكاء الاصطناعي وجلسات نقاشية حول آخر المستجدات والتقنيات والابتكارات وتكريم المساهمين في هذا التقدم المميز.

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معرض طرح آخر التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وكيف تفيد الانسان في شتى المجالات وتحسين جودة الحياة.

الإعلام والذكاء الاصطناعي كان حاضرا على جدران منتدى الاتحاد التاسع والعشرين ليكتب مستقبلا واعدا لمركز الاتحاد للأخبار.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منتدى الاتحاد السنوي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
جريدة الاتحاد
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