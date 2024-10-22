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علوم الدار

انطلاق الدورة الـ 18من "مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية"

انطلاق الدورة الـ 18من "مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية"
22 أكتوبر 2024 14:31

انطلقت في دبي، فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية والذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي حتى الثالث والعشرين من أكتوبر الحالي، تحت شعار"استشراف مستقبل سلامة الغذاء".

يأتي مؤتمر دبي العالمِي لسلامة الأغذية  في دورته الثامنة عشرة ليناقش دور التقنيات الحديثة والاستراتيجيات المًبتكرة والمنهجياتِ التنبُئيةِ في حماية سلامة الأغذية عالمياً في وقت يشهد فيه قطاعُ الغذاء العالمِي تحديات جسيمة تهدد الأنظمة الغذائية، ما يتطلب التعامل مع هذه التحديات الناشئة لتوفير حلول مبتكرة تضمن أمنها واستدامتها.
تناقشُ أجندة المؤتمرالنظرة الاستشرافية لمُستقبل قطاع الأغذية والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لتعزيز سلامة الأغذية في ظل التحدياتِ المُتزايدةِ التي يشهدُهَا العالم ودور المنظمات العالمية في بناءِ نظم غذائية مستدامة.

تجمع الإمارات مع المنظمات العالمية شراكة فعالة، إسهاماً منها في الجهود العالمية لضمان سلاسل التوريد والإمداد وبحث المتغيرات التي تؤثر على هذا القطاع الحيوي وهي جهود تتماشى مع مستهدفاتها ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

يجسد المؤتمر الجهود المتواصلة للدولة في تعزيز سلامة الغذاء وتقييم المخاطر المؤثرة فيه ما يعزز مكانتها ودورها الرائد في استشراف مستقبل الغذاء على المستوى الإقليمي والعالمي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركز دبي التجاري العالمي
مؤتمر دبي لسلامة الأغذية
دبي
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