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علوم الدار

"تسوية" يحل نزاعات عقارية بالصلح بقيمة 526 مليون درهم

"تسوية" يحل نزاعات عقارية بالصلح بقيمة 526 مليون درهم
22 أكتوبر 2024 14:56

أعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المنظمة لقطاع العقارات في أبوظبي، اليوم، عن إنجاز متميز لمركز تسوية المنازعات العقارية "تسوية"، خلال الربع الثالث من عام 2024.

وانتهى المركز من النظر في 83% من إجمالي المنازعات المعروضة عليه، التي تمثلت في 808 منازعات من أصل 969 ، ما يعكس التزام المركز بتسهيل الحلول الوديّة وتعزيز التعاون والثقة ضمن القطاع.

وتجاوزت القيمة الإجمالية للتسوية بالمصالحة 526 مليون درهم، وهو ما يعد نجاحاً على صعيد حل النزاعات العقارية خلال هذه الفترة، ما يؤكد حرص المركز على التوصل لحلول توافقية، والحد من النزاعات الممتدة لفترات طويلة بما يدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في السوق العقاري.

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وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، إن النجاح المستمر الذي يحققه المركز في عمليات حلّ النزاعات، يعكس الجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين من جميع الأطراف، وترسيخ مبادئ المرونة والشفافية في السوق، التي تعتبر أساساً في استراتيجية المركز بعيدة المدى لجذب المستثمرين والارتقاء بالقطاع العقاري، بما يدعم رؤية المركز في تأكيد مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار العقاري، وتعزيز الابتكار في تقديم خدمات رائدة تواكب متطلبات المستقبل.

ويعمل المركز وفق نهج استباقي في التعامل مع النزاعات، حيث عقد 1934 جلسة تسوية خلال الفترة نفسها، وأحال 598 نزاعاً إلى دائرة قضاء أبوظبي، للتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً قانونياً، لضمان حصولها على الاشراف المناسب وتقديم الدعم اللازم لجميع الأطراف المعنية.

يذكر أنّ "تسوية" يعدّ حجر الأساس في رؤية مركز أبوظبي العقاري، لتعزيز المرونة وفق أعلى المعايير العالمية، إذ يواصل المركز دوره في ضمان مصالح كافة الأطراف المشاركة في السوق، ما يسهم في رفع معدلات الثقة ويضمن تحقيق النمو والاستقرار على المدى الطويل في هذا القطاع الحيوي.

المصدر: وام
أبوظبي العقاري
العقارات
تسوية
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