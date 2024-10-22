الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 10 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون في الدوحة

شاركت دولة الإمارات في اللقاء الدوري العاشر لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة.

استعرض اللقاء الأفكار والرؤى المطروحة في إطار التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من أبرزها مقترح سلطنة عمان إنشاء المجلة الخليجية الالكترونية ومشروع الكتاب الالكتروني للأحكام والمبادئ القضائية المستندة على الأنظمة ( القوانين ) الصادرة عن مجلس التعاون.

وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأن عدد من المحاور الرئيسية المعروضة ضمن جدول الأعمال والتأكيد على أهمية تبادل المبادئ القضائية المتميزة ما بين دول مجلس التعاون.

ترأس وفد الدولة سعادة محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وضم سعادة محمد عبدالرحمن الجراح القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، وسعادة الدكتور إبراهيم عبيد آل علي القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، و محمد سعيد ناصر الشبلي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة الاتحادية العليا.

وبعد الاجتماع تم تكريم عدد من المتميزين ضمن جائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون من بينهم محمد سعيد ناصر الشبلي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة الاتحادية العليا.

وعبّر المجتمعون عن بالغ تقديرهم وشكرهم للجهود الكبيرة التي كان لها عظيم الأثر في النتائج التي تم التوصل إليها، وقـدم محمد حمد البادي الشـكر والتقديـر لمعالي الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بدولة قطر رئيس الاجتماع وللأمانة العامـة لمجلـس التعـاون لـدول الخليج العربـية ممثلة في معالي الأمين العام للمجلس معالي جاسم محمد عبدالله البديوي والمستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفريـق العمـل علـى مـا بذلـوه ويبذلونه مـن جهـد في الإعداد والتحضيـر للاجتماعات.