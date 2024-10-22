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"زايد الإنسانية" تقدم 5 ملايين درهم دعماً لحملة «الإمارات معك يا لبنان»

"زايد للأعمال الإنسانية" تقدم 5 ملايين درهم دعماً لحملة «الإمارات معك يا لبنان»
22 أكتوبر 2024 17:11

قدمت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية مساعدات مادية وعينية بقيمة 5 ملايين درهم، دعماً لحملة «الإمارات معك يا لبنان»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية. وتستفيد من هذه المساعدات أكثر من 25,000 أسرة، وتكفي أكثر من 125,000 فرد.

وأكد سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المساعدات المقدمة للشعب اللبناني الشقيق تأتي في إطار مبادرات قيادتنا الرشيدة الإنسانية والمستمرة تجاه الأشقاء في لبنان، وتأتي تجسيداً للدور المتنامي لدولة الإمارات في منح المساعدات الإنسانية والتنموية للدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف سموه: «إن العمل الإنساني المجرد وروح العطاء والرحمة والتعاطف مع شعوب العالم المتضررة؛ قيم نبيلة تتبناها دولة الإمارات، وهي نهج ثابت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالمبادرة إلى تقديم يد العون والمساعدة العاجلة لكل الشعوب الشقيقة والصديقة وتخفيف معاناة المتضررين من الكوارث والحروب».

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وأشاد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، بالدعم المقدم من القيادة الرشيدة للشعب اللبناني الشقيق والوقوف بجانبه في كل ظروفه وأحواله، موضحاً أن المساعدات التي تقدمها المؤسسة تأتي ضمن الحملة التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة بتوجيه جميع المؤسسات الخيرية والإنسانية والجهات الحكومية والخاصة والأفراد للمشاركة الإنسانية في دعم الأشقاء اللبنانيين.

ولفت إلى التجاوب الكبير من شعب الإمارات والمقيمين على أرضها مع حملة «الإمارات معك يا لبنان» والتضامن الذي أظهره الجميع تجاه المتأثرين من الأوضاع الراهنة، من خلال توفير الاحتياجات الضرورية، ما يجسد بعمق القيم الإنسانية التي انتهجها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويذكر أن مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية أنشأت عدة مشروعات في جمهورية لبنان الشقيقة، منها مدرسة «الشيخ زايد» في طرابلس، ومستشفى «سير الضنية» الحكومي، ومعهد «صيدا التقني للشابات»، ومكتبة زايد في جامعة المنار وغيرها، اتساقاً مع رسالة الإمارات الإنسانية نحو مساعدة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم ودعم المجتمعات الشقيقة عبر خطط واضحة وممنهجة هدفها الأساسي الوصول إلى جميع المحتاجين وتقديم يد العون لهم في مختلف الظروف والأوقات.
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حملة الإمارات معك يا لبنان
زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
زايد الإنسانية
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