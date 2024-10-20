الأربعاء 23 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طرق مبتكرة تعزز ممارسات «الحوكمة البيئية»

طرق مبتكرة تعزز ممارسات «الحوكمة البيئية»
21 أكتوبر 2024 02:02

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: فرحتنا بتدافع الشباب العربي بالملايين نحو القراءة تدفعنا للتفاؤل
استمرار حملة «الإمارات معك يا لبنان» في أبوظبي

أصبحت الحاجة إلى وضع معايير فعّالة وتبني وجهات نظر جديدة أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى، لا سيما في ظل المشهد سريع التطور لقضايا الاستدامة. حيث تعمل المؤسسات في مختلف القطاعات لإيجاد طرق مبتكرة تعزز ممارساتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). وتدرك هذه المؤسسات أن هذا النهج يساهم في تحسين توجهاتها الخاصة بالاستدامة بصورة مستمرة ويوفر لها خريطة طريق للمضي قدماً.
وفي هذا السياق تحديداً، تبرز مجموعة تدوير كجهة رائدة، وخاصة مع فوزها بجائزة المبادرة الأكثر ابتكاراً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في جوائز الخليج للاستدامة تقديراً لنهجها الرائد في دمج الاقتصاد الدائري كركيزة رابعة في استراتيجيتها، لتصبح الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصاد الدائري (ESGC). يعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بتحويل النفايات من تحدٍ إلى مورد قيم، حيث يشجع هذا النهج الاستشرافي المؤسسات على تخطي ممارسات الإدارة التقليدية للنفايات، والمساهمة في تعزيز تقدم أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية.  وتؤكد مجموعة «تدوير» أن هذا التحول نحو دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية يعد أمراً في غاية الأهمية. 

الأمن الغذائي
الاستدامة
تدوير النفايات
تدوير
الإمارات
النفايات
الحوكمة
البيئة
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اليوم 10:19
مورينيو يجهز «المسمار الأخير» في نعش تن هاج!
الرياضة
مورينيو يجهز «المسمار الأخير» في نعش تن هاج!
اليوم 14:50
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: فرحتنا بتدافع الشباب العربي بالملايين نحو القراءة تدفعنا للتفاؤل
اليوم 14:46
شعار حملة الإمارات معك يا لبنان
علوم الدار
استمرار حملة «الإمارات معك يا لبنان» في أبوظبي
اليوم 14:44
مذكّرة تفاهم بين «الاقتصاد والسياحة بدبي» و«هيلتون» لتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية
اقتصاد
مذكّرة تفاهم بين «الاقتصاد والسياحة بدبي» و«هيلتون» لتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية
اليوم 14:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©