طرق مبتكرة تعزز ممارسات «الحوكمة البيئية»

أبوظبي (الاتحاد)

أصبحت الحاجة إلى وضع معايير فعّالة وتبني وجهات نظر جديدة أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى، لا سيما في ظل المشهد سريع التطور لقضايا الاستدامة. حيث تعمل المؤسسات في مختلف القطاعات لإيجاد طرق مبتكرة تعزز ممارساتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). وتدرك هذه المؤسسات أن هذا النهج يساهم في تحسين توجهاتها الخاصة بالاستدامة بصورة مستمرة ويوفر لها خريطة طريق للمضي قدماً.

وفي هذا السياق تحديداً، تبرز مجموعة تدوير كجهة رائدة، وخاصة مع فوزها بجائزة المبادرة الأكثر ابتكاراً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في جوائز الخليج للاستدامة تقديراً لنهجها الرائد في دمج الاقتصاد الدائري كركيزة رابعة في استراتيجيتها، لتصبح الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصاد الدائري (ESGC). يعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بتحويل النفايات من تحدٍ إلى مورد قيم، حيث يشجع هذا النهج الاستشرافي المؤسسات على تخطي ممارسات الإدارة التقليدية للنفايات، والمساهمة في تعزيز تقدم أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية. وتؤكد مجموعة «تدوير» أن هذا التحول نحو دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية يعد أمراً في غاية الأهمية.