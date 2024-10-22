أمطار على مناطق بالدولة شرقاً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمس أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، تراوحت بين الخفيفة، والمتوسطة والغزيرة على المناطق الشمالية من الدولة، إذ تهيأت فرصة تكون سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة أحياناً، تصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية، نتيجة منخفض جوي سطحي ضعيف، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وساد أمس طقس صحو إلى غائم جزئي أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً، بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.