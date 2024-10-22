التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في قصر زعبيل بدبي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «محمد بن راشد يلتقي جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في قصر زعبيل بدبي. وسموه يستمع خلال اللقاء إلى محاضرة بعنوان "ازرع الإمارات.. امتداد لإرث زايد" قدمتها الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة».