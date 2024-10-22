الحالة الجوية من الغد وحتى الجمعة

قال المركز الوطني للأرصاد إنه نتيجة تأثر المنطقة الشرقية برياح شرقية رطبة من بحر عمان غداً تشهد المنطقة تكون سحب ركامية محلية شرقاً وشمالاً مع فرصة سقوط أمطار.

وأضاف أن يومي الخميس والجمعة تتقدم كتلة هوائية رطبة من بحر العرب باتجاه الدولة يتزامن معها امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة نسبياً مما يؤدي لتكون بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة الشرقية والغربية مع فرصة سقوط أمطار.

وبين أن الطقس يوم غد سيشهد فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً مع سقوط أمطار نهاراً وفي الخميس والجمعة : فرصة تكون سحب ركامية على بعض المناطق خاصة شرقاً وغرباً يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، ومثيرة للغبار و الأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً يومي الخميس والجمعة في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.