الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحالة الجوية من الغد وحتى الجمعة

الحالة الجوية من الغد وحتى الجمعة
22 أكتوبر 2024 20:22

 قال المركز الوطني للأرصاد إنه نتيجة تأثر المنطقة الشرقية برياح شرقية رطبة من بحر عمان غداً تشهد المنطقة تكون سحب ركامية محلية شرقاً وشمالاً مع فرصة سقوط أمطار.
وأضاف أن يومي الخميس والجمعة تتقدم كتلة هوائية رطبة من بحر العرب باتجاه الدولة يتزامن معها امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة نسبياً مما يؤدي لتكون بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة الشرقية والغربية مع فرصة سقوط أمطار.

وبين أن الطقس يوم غد سيشهد فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً مع سقوط أمطار نهاراً وفي الخميس والجمعة : فرصة تكون سحب ركامية على بعض المناطق خاصة شرقاً وغرباً يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، ومثيرة للغبار و الأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

أخبار ذات صلة
أمام محمد بن راشد.. 3 قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
الإمارات والهند تدرسان إقامة مشروع للطاقة المتجددة بقدرة 60 جيجاواط في ولاية راجستان

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً يومي الخميس والجمعة في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
الصين تحطم الرقم القياسي بأقوى مغناطيس في العالم
الترفيه
الصين تحطم الرقم القياسي بأقوى مغناطيس في العالم
اليوم 23:14
تزايد أعداد الجمهوريين الذين يصوتون مبكراً في الانتخابات الأميركية
الأخبار العالمية
تزايد أعداد الجمهوريين الذين يصوتون مبكراً في الانتخابات الأميركية
اليوم 23:14
"إكس"تطرح أداة "رادار" لتعقب التريندات
التعليم والمعرفة
"إكس"تطرح أداة "رادار" لتعقب التريندات
اليوم 23:13
دراسة.. الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تلخيص الآراء المتباينة
التعليم والمعرفة
دراسة.. الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تلخيص الآراء المتباينة
اليوم 23:13
العاصفة الاستوائية أوسكار تتجه صوب جزر البهاما
الأخبار العالمية
العاصفة الاستوائية أوسكار تتجه صوب جزر البهاما
اليوم 23:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©