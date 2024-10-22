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علوم الدار

مشروعان إماراتيان يحصدان جائزتين في مسابقة «BRICS Solutions Awards»

خلال التكريم (وام)
23 أكتوبر 2024 01:09

موسكو (وام)

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فاز مشروعان إماراتيان في جوائز BRICS Solutions Awards بعد مشاركتهما في مسابقات إدارة اللوجستيات والزراعة خلال منتدى أعمال BRICS-2024 في موسكو إلى جانب عشرات الفرق الأخرى التي تأهلت للتصفيات النهائية من دول مختلفة في مجموعة +BRICS وسط منافسة كبيرة من عشرات المشاريع الأخرى، ما يؤكد التزام الإمارات المتنامي بمجال التحول التكنولوجي والاستدامة، وتعزيز الرقمنة والحلول الذكية للمناخ.
فقد فاز مشروع iFarm لأنظمة الزراعة الداخلية لجهوده في مجال الزراعة الداخلية التي من المقرر أن تحدث تحولاً ملموساً في القطاع الإنتاجي للخدمات الزراعية، فيما حصد مشروع LogisEye للتحول الرقمي جائزة المسابقة أيضاً في التحول الرقمي لعمليات الشراء والإدارة اللوجستية.
وتقدم منصة المشروع حلولاً متكاملة لعمليات الشراء في مجال اللوجستيات، بما في ذلك معالجة طلبات اختيارات الموردين وعروض أسعار الموانئ لخدمات الشحن، والمزادات الإلكترونية لتحديد قيمة السعر السوقي، إضافة إلى مراقبة عمليات تتبع الشحنات من خلال المخلصين الجمركيين.

مجموعة بريكس
روسيا
موسكو
الإمارات
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