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علوم الدار

جواهر القاسمي وسلطان بن أحمد يلتقيان فريق لجنة الصليب الأحمر

جواهر القاسمي وسلطان بن أحمد خلال اللقاء (وام)
23 أكتوبر 2024 01:08

الشارقة (الاتحاد)

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أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن المهمات الملحة أمام العالم ومنظماته الإنسانية تتمثل في وضع برامج واستراتيجيات وتصميم مشاريع دعم إنساني، تستجيب للتداعيات والآثار السلبية التي تتركها الأزمات والصراعات على المجتمعات والأفراد، مشيرة إلى أن برامج الاستجابة العاجلة والطارئة، لا تكفي وحدها على الرغم من أهميتها، وأن آثار شهر واحد من المعاناة قد تستمر لسنوات طويلة، وتلقي بظلالها على حياة ومستقبل أجيال كاملة.
جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المبعوث الإنساني للقلب الكبير، في مدينة جنيف السويسرية، فريق إدارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي شهد استعراضاً للمشاريع المشتركة بين مؤسسة القلب الكبير واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومخرجاتها.  
من جانبه، أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال اللقاء، أن آثار الأزمات الإنسانية الراهنة قد تستمر لعقود طويلة، وهو ما سيترك آثاراً سلبية ليس فقط على المجتمعات المتضررة بشكل مباشر، بل على العالم أجمع.

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