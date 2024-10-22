الأربعاء 23 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد أم القيوين يستقبل سفيري تشاد والباراغواي

ولي عهد أم القيوين مستقبلاً سفير تشاد (وام)
23 أكتوبر 2024 01:08

أم القيوين (وام)

أخبار ذات صلة
زايد بن حمدان بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف ثاني بن محمد بن جباره المرر
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، في الديوان الأميري، أمس، كيدلا يونس حامدي، سفير جمهورية تشاد لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.
وبحث سموه والسفير، خلال اللقاء، علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها لما فيها مصلحة الشعبين الصديقين.
وأثنى سفير جمهورية تشاد على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة في مختلف الميادين وأم القيوين خاصة.
كما استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، في الديوان الأميري، أمس، كارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه، بمناسبة تسلمها مهام عملها الجديد.

ولي عهد أم القيوين
الإمارات
أم القيوين
تشاد
الباراغواي
راشد بن سعود المعلا
آخر الأخبار
زايد بن حمدان بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف ثاني بن محمد بن جباره المرر
علوم الدار
زايد بن حمدان بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف ثاني بن محمد بن جباره المرر
اليوم 09:35
ليبرون وبروني.. الأب والابن معاً!
الرياضة
ليبرون وبروني.. الأب والابن معاً!
اليوم 09:30
موسيالا يكمل «قائمة الرعب» لبايرن ميونيخ أمام برشلونة
الرياضة
موسيالا يكمل «قائمة الرعب» لبايرن ميونيخ أمام برشلونة
اليوم 08:57
الأرصاد
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 08:38
«حادث شاحنة» لمهاجم ليفركوزن
الرياضة
«حادث شاحنة» لمهاجم ليفركوزن
اليوم 08:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©