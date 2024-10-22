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علوم الدار

تعزيز وعي موظفي «بلدية أبوظبي» بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة

خلال الورشة
23 أكتوبر 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت إدارة البيئة والصحة والسلامة في المجلس البلدي بالمقر الرئيسي لبلدية أبوظبي، بالتعاون مع «مكتب جميرا إنترناشيونال للاستشارات والدراسات الهندسية»، ورشة توعوية بهدف تعزيز الوعي لدى موظفي البلدية بشأن أهمية خفض استهلاك الطاقة، واتباع أفضل الممارسات الإيجابية الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق معايير الاستدامة، والكفاءة العالية في استخدامات الطاقة المتجددة، وذلك ضمن إطار مشاركة البلدية وتفاعلها مع «اليوم العالمي للطاقة». 
واستهدفت الورشة شرح أهمية الطاقة في الحياة اليومية، وتعزيز الممارسات المستدامة في استهلاك وإنتاج الطاقة، كما تناولت الورشة التحديات التي تواجه العالم في تأمين مصادر طاقة متجددة ونظيفة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية التي تتسبب بالتلوث، والتغير المناخي.
وتضمنت الورشة شرحاً شاملاً عن مفهوم وركائز الاستدامة الاجتماعية، الاقتصادية، والبيئية، والأهداف العالمية للاستدامة، وأهميتها للأجيال القادمة، وتأثيرها، وكيفية تحقيقها.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
الإمارات
ترشيد الاستهلاك
ترشيد استهلاك الطاقة
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