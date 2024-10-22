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علوم الدار

الإمارات تشارك في الاجتماع الرابع لشيربا مجموعة «بريكس»

الإمارات تشارك في الاجتماع الرابع لشيربا مجموعة «بريكس»
23 أكتوبر 2024 00:57

 شارك سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية وشيربا دولة الإمارات لدى مجموعة «بريكس»، في الاجتماع الرابع لشيربا مساعدين الشيربا لمجموعة «بريكس»، خلال الفترة من 17 - 22 أكتوبر 2024 في مدينة قازان، روسيا.
وعقد الاجتماع تحضيراً لقمة «بريكس» السادسة عشرة، خلال الفترة من 23 - 24 أكتوبر 2024. وخلال الاجتماع، شارك أعضاء المجموعة في المناقشات لصياغة بيان قازان. وأكد سعيد الهاجري التزام دولة الإمارات المستمر بتعزيز التكامل الاقتصادي ضمن إطار المجموعة. كما شدد على تفاني البلاد في دعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العالمية الحاسمة.
وشارك في الاجتماع أعضاء المجموعة كافة على مستوى الشيربا ومساعدي الشيربا. وانضمت دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» كعضو كامل في يناير 2024، مما يمثل علامة فارقة في استراتيجية المشاركة الدولية للدولة. وتتوافق هذه العضوية مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز دورها كمركز تجاري عالمي، والمساهمة بشكل هادف في التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف.
وتمثل المجموعة منصة لتعميق العلاقات الاقتصادية، ودعم تطوير المشاريع المستدامة، والمشاركة في حوار بناء حول الحوكمة الاقتصادية العالمية. وتتمثل المهمة الأساسية لمجموعة «بريكس» في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي الشامل، وتقديم الدعم للاقتصادات الناشئة. وتركز الكتلة على مجالات رئيسية عدة، مثل التجارة وتطوير البنية التحتية والتمويل والتنمية المستدامة.
ومن خلال تسهيل الحوار بين أعضائها، تعمل الدول على تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية، مع تعزيز العلاقات القوية بين الدول في الجنوب العالمي.

 

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