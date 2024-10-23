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علوم الدار

شرطة أبوظبي تعزز وعي طلبة المدارس بأضرار آفة المخدرات

شرطة أبوظبي تعزز وعي طلبة المدارس بأضرار آفة المخدرات
23 أكتوبر 2024 13:50

نفذت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي ورش توعوية تثقيفية حول مخاطر آفة المخدرات لطلبة المدارس في إمارة أبوظبي وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مؤكدة على أهمية تكاتف جهود كافة الجهات، بمن فيهم الأسر والمؤسسات لبيان مخاطرها، وحماية أفراد المجتمع من الوقوع في براثن المخدرات.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية شرائح المجتمع كافة بأهمية التصدي لآفة المخدرات بما يدعم جهود الوقاية وترسيخ أمن واستقرار المجتمع، ويضمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة ويعزز جهود شرطة أبوظبي وشركائها في التوعية المستمرة بمخاطر هذه الآفة الخطيرة.

ودعا إلى ضرورة تكاتف الجميع لرفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية من أضرار المخدرات لافتاً إلى الحرص المستمر على تكثيف حملات التوعية والمبادرات والورش والبرامج التي تسهم في حماية الشباب من هذه الآفة.
وأشار إلى استمرار تنفيذ برامج التوعية والتثقيف الأمني بأضرار آفة المخدرات وتعريف طلبة المدارس بآثارها السلبية وطرق الوقاية منها والتصدي لها بكافة الأشكال من خلال الخطط والبرامج والحملات التثقيفية على مدار العام في مختلف المؤسسات التعليمية والاجتماعية .

وأوضحت مديرية مكافحة المخدرات آلية التواصل مع خدمة (فرصة أمل) والتي تسهم في توفير التسهيلات التي تشجع متعاطي المخدرات على المبادرة إلى طلب العلاج في إطار جهود شرطة أبوظبي المستمرة لمساعدة هذه الفئة ومنع تطور الإدمان وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي:
‏ www.adpolice.gov.ae أو‏ https://forsa.adpolice.gov.ae/
والإبلاغ عن الحالات المشبوهة من خلال التواصل مع خدمة أمان بما يضمن السرية التامة على الرقم 8002626.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
مكافحة المخدرات
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