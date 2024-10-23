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علوم الدار

بريبكو تجمع 10 ملايين دولار لتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري

خلال التوقيع على الاتفاقية
23 أكتوبر 2024 13:44

دبي (الاتحاد)

أعلنت منصة «بريبكو»، الشركة الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا العقارات في دبي، عن نجاحها في جمع 10 ملايين دولار في جولة تمويل أولي تقودها شركة «شروق بارتنرز»، وبمشاركة «مجموعة أباريل» ومستثمرين آخرين، حيث تسعى بريبكو، من خلال هذا التمويل الذي اكتمل بنهاية شهر سبتمبر 2024، إلى دعم خططها لتبسيط كل ما يتعلق بالقطاع العقاري ومعاملاته لتكون متاحة أمام مختلف الشرائح والأفراد.

وقالت أميرة سجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة «بريبكو»: اليوم، تصنف العقارات على أنها أكبر فئة من فئات الأصول على مستوى العالم، ولكن بالنسبة لشريحة واسعة من الأفراد الراغبين بالاستثمار فيها، فإن هنالك الكثير من المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك، لذا، نسعى من خلال منصة بريبكو إلى خلق بيئة عقارية نموذجية وبسيطة، في الوقت ذاته، بما يعود بالنفع على الجميع. من خلال هذا الاستثمار، يمكننا تعزيز منظومتنا العقارية، وطرح فرص جديدة، وفتح الأبواب لتحقيق الحرية العقارية أمام جميع الأفراد».

من جانبه، قال محمود عدي، الشريك المؤسس في شركة «شروق بارتنرز» :«نتطلع دائماً إلى دعم جهود الشركات الرائدة التي تسعى إلى استثمار التكنولوجيا وتسخيرها في تعزيز النمو في القطاعات الرئيسة مثل القطاع العقاري، فالنهج المبتكر، وخاصة في الملكية الجزئية والتمويل الجماعي للعقارات، يسهل من عملية الاستثمار العقاري أمام شريحة واسعة من الأفراد، ما يخلق فرصاً جديدة من الاستثمارات».

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