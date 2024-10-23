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"وزارة الثقافة" و"نافس" تطلقان الدورة الأولى من "برنامج مبدعين للتوظيف"

"وزارة الثقافة" و"نافس" تطلقان الدورة الأولى من "برنامج مبدعين للتوظيف"
23 أكتوبر 2024 14:15

نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، اللقاء الأول لبرنامج مبدعين للتوظيف.وذلك في مركز عجمان الثقافِي، حيث يعد البرنامج خطوة أولى في سبيل تحقيق أهداف برنامج "مبدعين" الرَّامي إلى تعزيز مهارات الشباب الإماراتيين في المجالات الإبداعية والثقافية والفنية، وتوفير فرص عمل في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

الحدث الذي أقيم في مركز عجمان الثقافي قدَّم للباحثين عن العمل من المبدعين الإماراتيين خيارات متنوعة لاستكشاف فرص العمل في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

يأتي البرنامج ضمن جهود الطرفين الساعية إلى توظيفِ 500 مواطن ومواطنة سنوياً من المسجّلين في منصة نافس ضمن قطاع الصناعات الثقافيةِ والإبداعية على مدى ثلاثة أعوامٍ بهدف رفدِ قطاع العمل المحلِي بكفاءات وطنية قادرة على مواصلةِ العطاءِ والتميز وتعزيز القطاع الخاص لينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادِي المَحلي وتطوير المشهدِ الثقافِي والفنِي بما يسهم في تعزيز الإرث الثقافي الغني للدولة.

البرنامج يفتح آفاقاً جديدة لتأهيل المواطنين الموهوبين وأصحاب المهارات الفنية في قطاع الصناعات الإبداعية ليسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز جذب ثقافي عالمي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
برنامج نافس
توظيف المواطنين والمواطنات
توظيف
الثقافة
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