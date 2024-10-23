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علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان الشراكة الاستراتيجية والقضايا الإقليمية والدولية

رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان الشراكة الاستراتيجية والقضايا الإقليمية والدولية
23 أكتوبر 2024 14:22

الشراكة الاستراتيجية والقضايا الإقليمية والدولية.. محاور بحثها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال لقائه مع فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضمن زيارته إلى جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، على هامش انعقاد القمة الاقتصادية «بريكس» في قازان الروسية، والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

زيارة رئيس الدولة لاقت أصداء واسعة في روسيا، وهو ما عكسته وسائل الإعلام، حيث سلطت وكالات أنباء «تاس» و«إنترفاكس» و«ريا نوفوستي» وصحيفة «كوميرسانت وفيديموست» الأضواء على المباحثات بين الرئيسين بمقر الكرملين، والتي تناولت مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في حين ركزت القناة الأولى وقناة روسيا 24 في التلفزيون الروسي على افتتاح صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الروسي «مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعليم» بمدرسة بريماكوف الدولية في العاصمة موسكو.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
روسيا
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