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علوم الدار

استمرار حملة «الإمارات معك يا لبنان» في أبوظبي

شعار حملة الإمارات معك يا لبنان
23 أكتوبر 2024 14:44

تستمر حملة «الإمارات معك يا لبنان» في أبوظبي، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي للأشقاء اللبنانيين، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها لبنان.

في إطار دعم دولة الإمارات للشعب اللبناني ومساعدته في مواجهة الظروف الإنسانية..
تستمر حملة «الإمارات معك يا لبنان» في أبوظبي، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي للأشقاء اللبنانيين، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها لبنان.

وشارك آلاف المتطوعين من المواطنين والمقيمين في الحملة، وذلك بتقديم التبرعات للحملة، أو المشاركة في تعبئة السلع الإغاثية وتجهيزها، استعداداً لإرسالها للشعب اللبناني.

حملة «الإمارات معك يا لبنان».. حملة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي واللبناني، وتعكس القيم الإنسانية النبيلة التي تتبناها دولة الإمارات، والتي تسعى دائماً إلى مد يد العون والمساعدة للدول الشقيقة في أوقات الأزمات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
لبنان
الإمارات
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