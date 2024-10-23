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علوم الدار

رئيس الدولة: سعدت بالمشاركة في قمة مجموعة "بريكس"

رئيس الدولة: سعدت بالمشاركة في قمة مجموعة "بريكس"
23 أكتوبر 2024 14:34

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، سعادته بالمشاركة في قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.

وقال سموه عبر منصة إكس:"سعدت اليوم بالمشاركة في قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية. دولة الإمارات تدعم العمل الدولي متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والسلام إقليمياً ودولياً ويعزز المواجهة الجماعية للتحديات العالمية المشتركة. ومن خلال عضويتها في المجموعة تعمل الدولة مع باقي الدول الأعضاء على تحقيق هذه الأهداف لمصلحة الجميع".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
مجموعة بريكس
محمد بن زايد
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