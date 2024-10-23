رئيس الدولة يحضر أعمال قمة «بريكس» التي افتتحها الرئيس الروسي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم أعمال القمة الـ 16 لقادة دول مجموعة «بريكس» التي افتتحها فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية في مدينة قازان الروسية. وتعد المشاركة الأولى لدولة الإمارات القمة بصفتها عضواً في مجموعة «بريكس».

وتعقد القمة التي ترأسها روسيا في دورتها هذا العام تحت شعار«التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين».. بمشاركة قادة عدد من دول المجموعة ورؤساء حكوماتها، بجانب ممثلي الدول المدعوة، وعدد من المنظمات الدولية. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل في وقت سابق إلى المركز الدولي للمعارض «إكسبو قازان» مقر عقد القمة.. والتقطت لسموه والقادة المشاركين الصور الجماعية.



ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة.. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.