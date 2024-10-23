محمد بن راشد: فرحتنا بتدافع الشباب العربي بالملايين نحو القراءة تدفعنا للتفاؤل

اختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الدورة الثامنة لتحدي القراءة العربي .. أكبر مشروع للقراءة في العالم .. بمشاركة 28 مليون طالب من 50 دولة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"

اختتمنا اليوم الدورة الثامنة لتحدي القراءة العربي.. أكبر مشروع للقراءة في العالم.. بمشاركة 28 مليون طالب من 50 دولة..

وأكد سموه:"فرحتنا بتدافع الشباب العربي بالملايين نحو القراءة تدفعنا للتفاؤل رغم جميع الظروف".

وأضاف سموه:"استثمارنا في القراءة هو استثمار في العقل العربي وفي الوعي العربي وفي مستقبل الشباب العربي.. مبروك للطلاب الناجحين وأبطال الدول من الأوائل.. سلسبيل حسن من فلسطين الحبيبة.. وحاتم التركاوي من سوريا الشقيقة.. وكادي بنت مسفر من المملكة العربية السعودية الصديقة.. ونبارك لمدرسة الإبداع من دولة الإمارات أيضاً".

وقال سموه:"ونقول لجميع المشاركين.. استمرار شغفكم بالمعرفة.. هو استمرار لشغفكم بالحياة وبالمستقبل.. وقادمكم جميعاً أفضل وأعظم بإذن الله".