مزرعة "عبدالرحمن الشامسي" نموذجاً متميزاً للمزارع الوطنية

زارت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة مزرعة وطنية بالعين مؤكدة على أهمية مبادرة "ازرع الإمارات" في تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام.





في زيارة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة لمزرعة المواطن عبد الرحمن الشامسي في مدينة العين، تم التعرف على أحدث الممارسات الزراعية والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في المزرعة -التي تعد نموذجا للمزارع الوطنية الحديثة والمتطورة في الدولة فهي تمتلك إمكانات كبيرة في الإنتاج الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية، بداية من تربية «دجاج لامبورغيني» إلى ماعز البور.



كما تنتج المزرعة التي بدأت العمل والإنتاج من العام ألف وتسعمئة وستة وتسعين أكثر من مئة وخمسين طناً من المحاصيل الزراعية المتنوعة.



وتأتي زيارة المزرعة تماشيا مع أهداف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الرامية إلى دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.





