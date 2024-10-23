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حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مجلس القضاء في الإمارة برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مجلس القضاء في الإمارة برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي
23 أكتوبر 2024 15:32

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُنشأ مجلس قضائي في إمارة الشارقة يُسمى «مجلس القضاء»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويكون السلطة العليا للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى معاونة حاكم الإمارة في إدارة وتنظيم السلطة القضائية.

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وبحسب المرسوم يُشكل مجلس القضاء، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وعضوية كل من رئيس دائرة القضاء، ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ورئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، وعضوين من أعضاء السلطة القضائية يختارهم مجلس القضاء.

ويصدر قانون بتنظيم مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.

المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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