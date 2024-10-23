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نيابة عن رئيس الدولة.. نهيان بن مبارك يشارك في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد

نيابة عن رئيس الدولة.. نهيان بن مبارك يشارك في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد
23 أكتوبر 2024 15:35

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في حفل تنصيب فخامة برابووو سوبيانتو، الرئيس الجديد لجمهورية إندونيسيا، الذي أقيم بمقر مجلس الشورى في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء وزراء، ووزراء يمثلون رؤساء عدد من دول العالم.

والتقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك، عقب حفل التنصيب، الرئيس الإندونيسي الجديد، ونقل له تهاني صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لفخامته بدوام التوفيق والسداد، وبأن تنعم إندونيسيا في ظل قيادته بالأمان والازدهار والسلام.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الإماراتية - الإندونيسية، ورغبة الإمارات قيادة وشعباً في تطورها، في ظل قيادة فخامة برابووو سوبيانتو لجمهورية إندونيسيا الصديقة، لما فيه صالح البلدين والشعبين.

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وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، عقب اللقاء، بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، التي تجسدت في العديد من المواقف والمشروعات المشتركة، مهنئاً جموع الشعب الإندونيسي بتنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيساً لجمهورية إندونيسيا، متمنياً للرئيس الجديد التوفيق وللشعب الإندونيسي الرخاء والازدهار.

من جهته أشاد الرئيس الإندونيسي، بعمق العلاقات التاريخية بين الإمارات وإندونيسيا في مختلف المجالات، مثمناً المشاركة الإماراتية البارزة في حفل التنصيب، مؤكداً أنه سيعمل جاهداً بالتعاون مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز هذه العلاقات الطيبة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
إندونيسيا
الإمارات
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