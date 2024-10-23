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"صحة دبي" تطلق حملة لفحص صحة العيون لـ 132 ألف طالب بمدارس الإمارة

"صحة دبي" تطلق حملة لفحص صحة العيون لـ 132 ألف طالب بمدارس الإمارة
23 أكتوبر 2024 15:44

أطلقت هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع القطاع الطبي الخاص، حملة واسعة تستهدف إجراء فحوصات شاملة لصحة العيون لـ 132 ألف طالب، ينتمون إلى 218 مدرسة خاصة في إمارة دبي، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز الصحة العامة لطلبة المدارس بمختلف المراحل العمرية.

كما تستهدف الحملة خلال العام الجاري، إجراء فحوصات شاملة لصحة العيون لـ719 من المنتسبين، لـ4 مراكز لأصحاب الهمم في إمارة دبي.

وأكد الدكتور رمضان إبراهيم البلوشي، مستشار مدير عام هيئة الصحة بدبي ومدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة، الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتعزيز الصحة العامة لكافة أفراد المجتمع، بما في ذلك طلبة المدارس، مشيرا إلى أن الكشف المبكر يعد من الركائز الأساسية لبرامج الصحة المدرسية، وهو ما يعكس التزام الهيئة الاستراتيجي بتحسين الصحة العامة، خاصة وأن فحص الرؤية المبكر يمكن أن يساهم في تحسين الأداء الأكاديمي وجودة الحياة لطلبة المدارس بشكل عام.

وأوضح أن مشاكل الرؤية غير المعالجة، قد تؤثر بشكل كبير على قدرة الطلبة على التعلم والتفاعل مع بيئتهم المدرسية، مشدداً على أهمية الكشف المبكر، للمساعدة في تجاوز الصعوبات التي قد تؤثر على الدراسة والتحصيل العلمي بشكل عام.

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من جانبها أوضحت سناء عيسى ناصر، رئيسة قسم الصحة المدرسية بالإنابة في إدارة حماية الصحة العامة أن الفحوصات الطبية لصحة العيون، التي شملت جميع المدارس الخاصة في الإمارة، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية صحة العين، بين الطلاب والدور الفعال للوالدين في هذا المجال، مشيرة إلى التعاون والتواصل المستمر مع ذوي الطلبة، عند اكتشاف أي مشكلة صحية خلال الفحص، لتوجيههم بضرورة إجراء فحوصات إضافية لدى الطبيب المختص.

وأثنت على جهود كافة الجهات التي ساهمت في نجاح هذه المبادرة بما في ذلك الشركاء الاستراتيجيين وفرق الصحة المدرسية، وأولياء الأمور وغيرهم من الداعمين والمساهمين في تحقيق أهداف الحملة لتوفير الرعاية الوقائية والصحة المثلى لجميع طلاب المدارس في دبي.

يشارك في تنفيذ الحملة عدد من المنشآت الصحية ومنها مستشفى السعودي الألماني، ومستشفى مورفيلدز للعيون، ومستشفى برجيل القابضة، ومستشفى باراكير للعيون، والجابر للنظارات، والإمارات للبصريات.

المصدر: وام
المدارس
صحة دبي
العيون
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