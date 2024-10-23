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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

الطقس المتوقع على الإمارات غداً
23 أكتوبر 2024 17:04

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، يصبح غائماً ليلاً غرباً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.
الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:55.
الجزر الأول عند الساعة 00:52

بحر عمان: خفيف الموج.

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فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:33والمد الثاني عند الساعة 04:30
الجزر الأول عند الساعة 09:12والجزر الثاني عند الساعة 21:05

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 39 27 85 35
دبي 38 28 85 35
الشارقة 37 26 90 30
عجمان 37 29 85 35
أم القيوين 38 27 90 35
رأس الخيمة 38 25 85 25
الفجيرة 33 27 80 40
العـين 37 28 75 25
ليوا 39 25 90 30
الرويس 35 26 80 30
السلع 36 28 75 30
دلـمـا 34 29 75 35
طنب الكبرى / الصغرى 33 29 80 45
أبو موسى 33 28 80 45 

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
الأرصاد
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