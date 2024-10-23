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علوم الدار

«الهوية والجنسية»: إلغاء مصطلح الكفيل واعتماد المصطلحات الرسمية المتعلقة بمجال عمل الهيئة

مبنى «الهوية والجنسية» (الاتحاد)
23 أكتوبر 2024 18:15

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في إطار ما تم رصده من قيام بعض وسائل الإعلام باستخدام مصطلح «الكفيل» في تقاريرها الإعلامية، إلى أنه تم إلغاء مصطلح الكفيل واعتماد بعض المصطلحات الرسمية المتعلقة بمجال عمل الهيئة، الأمر الذي يعكس توجهات الدولة في المجالات المشار إليها آنفاً، فقد تم تغيير المصطلح القديم «الكفيل» للمقيم إلى المصطلح الجديد «صاحب العمل»، وأما بالنسبة للمصطلح القديم «الكفيل لذوي المقيم» إلى المصطلح الجديد «رب الأسرة»، وبالنسبة إلى المصطلح القديم الكفيل «للسياح والزوار» إلى المصطلح الجديد «لذوي المقيم» إلى المصطلح الجديد «المستضيف». 
وذلك انطلاقاً من توجهات الدولة الاستراتيجية في مجال حماية حقوق الإنسان والتعايش السلمي والقيم الثقافية والأخلاقية التي قامت عليها دولة الاتحاد.
وبناءً على ذلك، دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى الالتزام باستخدام المصطلحات الجديدة وعدم التطرق بأي حال من الأحوال إلى المصطلحات القديمة التي تم إلغاؤها قانوناً.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الكفيل
الإمارات
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